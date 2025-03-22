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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الاستاد بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي، وذلك بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف.

تضمن البرنامج فعاليات متنوعة، حيث بدأت الفعاليات بصلاة العشاء، أعقبها خاطرة التراويح، ثم انطلقت فعاليات الملتقى الفكري تحت عنوان "نفحات الختام".

المشاركون

شارك في هذه الفعالية كل من الدكتور عادل محمد إبراهيم حسن، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر،  الشيخ نصر عبد العزيز الكتامي، إمام وخطيب، الشيخ رشدي محمد متولي، إمام المسجد.

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم برامج تثقيفية وتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر الفكر الإسلامي المستنير، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامي

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