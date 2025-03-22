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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ينتظرها المصريون| أهم مفاجآت حديقة الحيوان بعد تطويرها

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

ينتظر العديد من المصريين مفاجآت فى حديقة الحيوان بالجيزة خاصة بعد افتتاحها ، وذلك بعد إعلان الشركة المطورة لحديقتى الحيوان والأورمان،  عن موعد افتتاح الحدائق بعد تطويرها ، حيث أعلنت الشركة إعادة افتتاح الحديقة خلال سبتمبر المقبل .

تطوير حديقة الحيوان 

وأغلقت الحدائق أبوابها أمام الزائرين منذ أكثر من عام ،  وذلك اعتبارا من يوم الأحد 9 يوليو 2023، للبدء في عملية التطوير ، و يتم التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

وشارك التحالف المصري لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأورمان في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin ، الحدث الأكبر والأبرز في أجندة السياحة العالمية والذي أقيم مؤخرا في العاصمة الألمانية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

وأكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أن  تحالف تطوير حديقة الحيوان أعلن عن التصميم النهائي لمشروع التطوير، وعن موعد الافتتاح التجريبي لحديقة الحيوان أمام الجمهور والذي سيكون في سبتمبر 2025، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) والذي يُعقد للمرة الأولى في مصر أو احدى دول شمال إفريقيا وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.
 

وأشار "إبراهيم " إلي أن وزارة الزراعة تمتلك حديقتي الحيوان والأورمان  وتم تأجيرهما بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما لتحالف مصري تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات لتطوير وتشغيل الحديقتين مع الإلتزام بالحفاظ على النباتات والأشجار النادرة والمباني والمنشآت ذات الطابع التراثي والاثري والتاريخي.

ملامح تطوير حديقة الحيوان 

وكشف "مستشار وزير الزراعة " عن أهم ملامح تطوير حديقتي الحيوان والأورمان ، حيث سيتم ربط الحديقتين،  بالجيزة  بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار ، حيث يتم عرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

وأشار إلى أنه سيتم  الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـلـ 8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.
 

وقال إنه سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

أكبر حديقة حيوان 

وتعتبر حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186  فصيلا من الثدييات والطيور والزواحف، تم افتتاحها في عصر الخديوي اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

حديقة الحيوان حديقتى الحيوان والأورمان الأورمان تطوير حديقة الحيوان

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