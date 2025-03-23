موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق طلائع الجيش غدا الإثنين المقبل فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي طلائع الجيش، غدا الاثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر