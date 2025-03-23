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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك
بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك
علا محمد

أثار أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء بعد قيامه بحذف صورته التي كان يرتدي فيها قميص الزمالك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، واستبدالها بصورة يرتدي فيها قميص منتخب مصر.

حساب أحمد سيد زيزو على إنستجرام


جاء ذلك بالتزامن مع انتشار أنباء قوية عن اقتراب انتقاله للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال حتى هذه اللحظة.


وأضاف أن اللاعب لديه عروض بالفعل من الأهلي والعين الإماراتي وآخر من الدوري القطري.


وأوضح أن عرض الأهلي هو الأفضل بالنسبة لوالد اللاعب ولكن حتي اللحظة لم يتم توقيع العقود.


وقال المصدر، إن ما يتردد وينتشر على السوشيال بصورة لعقد اللاعب غير صحيح خاصة، أن اللاعب لم يوقع على أي عقود حتى الآن.


وفي وقت سابق، رد والد زيزو على تصريحات ممدوح عباس بشأن عدم الوصول لحل في ملف تجديد عقد زيزو للزمالك.

وكتب والد زيزو ردا على تويتة ممدوح عباس: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".

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