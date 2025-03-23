حسبي الله ونعم الوكيل.. كهربا يثير الجدل على إنستجرام

شارك محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا: “في رمضان والأيام المفترجة حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم واللي أعان على ظلم واللي وقف يتفرج من غير ما يقول كلمة حق كانت ممكن ترفع الظلم عن المظلوم…”.

تصريحات مجدي عبد الغني لكهربا

وهاجم مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والاتحاد الليبي الحالي.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات فضائية عبر فضائية "هي": “أنا مش مسئول عن الغرامة التي وقعت على كهربا، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هو الذي حقق في القضية”.

وأضاف: "الاتحاد الدولي هو الذي وقع غرامة على كهربا، أنا مالي، كنت روح دافع عن نفسك أمام المحكمة الرياضية الدولية، أنت جاي تعمل شاطر وتحسبن عليا، انت في الأخر طلعت مدان".

وتابع: “مش هسامح كهربا، هسامحه ليه؟ هو محترمش إن أنا كابتن على كباتنه كلهم، ولا احترم سني ولا احترم حاجة خالص”.