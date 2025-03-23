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خلاف والد زيزو مع الزمالك.. هل يحسم انتقال اللاعب إلى الأهلي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلاف والد زيزو مع الزمالك.. هل يحسم انتقال اللاعب إلى الأهلي؟

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

تشهد الأوساط الرياضية المصرية حالة من الجدل حول مستقبل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاصةً بعد تصاعد الخلاف بين والد اللاعب وإدارة النادي.

 هذا الخلاف يفتح الباب أمام احتمالية انتقال زيزو إلى النادي الأهلي، خاصةً مع اقتراب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ورفض والد زيزو عقد جلسة جديدة مع لجنة التخطيط بالزمالك، الممثلة في أحمد حسام ميدو وحازم إمام، لتجديد عقد نجله. 

وأشارت مصادر مقربة من إدارة الزمالك إلى أن الإدارة عقدت عدة جلسات سابقة مع والد اللاعب ووافقت على كافة تفاصيل التعاقد الجديد، إلا أن مجلس إدارة الزمالك تراجع عن الوفاء بالاتفاق، مما أثار استياء والد زيزو.

انفتاح والد زيزو على الانتقال للأهلي

وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن والد زيزو تلقى عرضًا شفهيًا من النادي الأهلي لضم نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر. 

وأكد المصدر أن والد زيزو يدرس العرض بجدية، خاصةً في ظل تباطؤ مجلس إدارة الزمالك في حسم ملف تجديد عقد نجله. كما أشار إلى أن والد اللاعب منفتح على انتقال نجله للأهلي في حال لم يتم تجديد عقده مع الزمالك.

هل يحسم الخلاف انتقال زيزو للأهلي؟

يُعتبر الخلاف بين والد زيزو وإدارة الزمالك عاملًا رئيسيًا في تعزيز احتمالية انتقال اللاعب إلى الأهلي، فبعد فشل المفاوضات المتكررة، يبدو أن والد زيزو يبحث خيارات أخرى لنجله.

ومع اقتراب انتهاء عقد زيزو مع الزمالك، تزداد فرص انتقاله لنادٍ آخر دون دفع أي رسوم انتقال، مما يجعل العرض الأهلاوي أكثر جاذبية. كما أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تُعتبر عاملًا إضافيًا قد يدفع زيزو للانضمام للفريق الأحمر.

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