مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلاً بشأن رحيل زيزو للأهلي

طرح الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تساؤلًا للجمهور بشأن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وكتب “مهيب” عبر حسابه على فيسبوك: “زيزو قصة جميلة مع نادي الزمالك. وأنتهت؟”.

حقيقة انتقال زيزو للأهلي

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن اللاعب لديه عروض بالفعل من الأهلي والعين الإماراتي وآخر من الدوري القطري.

وأوضح أن عرض الأهلي هو الأفضل بالنسبة لوالد اللاعب ولكن حتي اللحظة لم يتم توقيع العقود.

وقال المصدر، إن ما يتردد وينتشر على السوشيال بصورة لعقد اللاعب غير صحيح خاصة، أن اللاعب لم يوقع على أي عقود حتى الآن.

وفي وقت سابق، رد والد زيزو على تصريحات ممدوح عباس بشأن عدم الوصول لحل في ملف تجديد عقد زيزو للزمالك.

وكتب والد زيزو ردا على تويتة ممدوح عباس: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".