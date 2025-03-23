بعد أنباء انتقاله للأهلي .. نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة إلى زيزو

وجه هيثم فاروق ، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة إلى أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، بعد أنباء رحيله وانتقاله إلى النادي الأهلي.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "رسالة إلى أفضل لاعب مصري في السنوات الأخيرة. كن أنت".

رسالة إلى أفضل لاعب مصرى فى السنوات الأخيرة .

كن أنت . pic.twitter.com/sM2QPFJUzY — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) March 22, 2025

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال حتى هذه اللحظة.



وأضاف أن اللاعب لديه عروض بالفعل من الأهلي والعين الإماراتي وآخر من الدوري القطري.



وأوضح أن عرض الأهلي هو الأفضل بالنسبة لوالد اللاعب ولكن حتي اللحظة لم يتم توقيع العقود.



وقال المصدر، إن ما يتردد وينتشر على السوشيال بصورة لعقد اللاعب غير صحيح خاصة، أن اللاعب لم يوقع على أي عقود حتى الآن.



وفي وقت سابق، رد والد زيزو على تصريحات ممدوح عباس بشأن عدم الوصول لحل في ملف تجديد عقد زيزو للزمالك.

وكتب والد زيزو ردا على تويتة ممدوح عباس: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".