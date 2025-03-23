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بعد أنباء انتقاله للأهلي .. نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة إلى زيزو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أنباء انتقاله للأهلي .. نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة إلى زيزو

كن انت..نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلى زيزو بعد أنباء أنتقاله الأهلي
كن انت..نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلى زيزو بعد أنباء أنتقاله الأهلي
علا محمد

وجه هيثم فاروق ، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة إلى  أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، بعد أنباء رحيله وانتقاله إلى النادي الأهلي.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "رسالة إلى أفضل لاعب مصري في السنوات الأخيرة. كن أنت".

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال حتى هذه اللحظة.


وأضاف أن اللاعب لديه عروض بالفعل من الأهلي والعين الإماراتي وآخر من الدوري القطري.


وأوضح أن عرض الأهلي هو الأفضل بالنسبة لوالد اللاعب ولكن حتي اللحظة لم يتم توقيع العقود.


وقال المصدر، إن ما يتردد وينتشر على السوشيال بصورة لعقد اللاعب غير صحيح خاصة، أن اللاعب لم يوقع على أي عقود حتى الآن.


وفي وقت سابق، رد والد زيزو على تصريحات ممدوح عباس بشأن عدم الوصول لحل في ملف تجديد عقد زيزو للزمالك.

وكتب والد زيزو ردا على تويتة ممدوح عباس: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".

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