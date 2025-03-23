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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دا اللي هيحصل .. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن توقيع زيزو للأهلي

زيزو
زيزو
حسن العمدة

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن كل شئ وارد في كرة القدم سواء بانتقال أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك إلى النادي الأهلي أو استمراره وتجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"  كل شئ وارد في كرة القدم ولكن ما قيل عن توقيع زيزو للأهلي في الساعات القليلة الماضية مجرد كلام سوشيال ميديا واتوقع انتقاله إلى خارج مصر في الفترة المقبلة وليس الانتقال إلى النادي الأهلي في حال عدم تجديد عقده مع الزمالك".

وأضاف:" من وجهة نظري أن أهم بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك هو تجديد عقد أحمد سيد زيزو لأنه لاعب مؤثر بدل من التعاقد مع صفقات جديدة ليس لها تأثير أو أهمية داخل الفريق ".

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