أنا لست إمام عاشور .. تصريح سابق لـ زيزو يشعل الجدل حول رحيله

وجّه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة إلى جماهير الزمالك، بعد انتشار أنباء عن رحيل أحمد مصطفى زيزو وانتقاله إلى النادي الأهلي.

وكتب عمرو الدردير: "لا تنسوا التصريح السابق لـ زيزو في أغسطس 2024: "أنا لست إمام عاشور.. لن ألعب في مصر سوى للزمالك".

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـالقلعة البيضاء، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن زيزو لديه بالفعل عروض من الأهلي، والعين الإماراتي، وأحد أندية الدوري القطري.

وأوضح أن عرض الأهلي هو الأفضل بالنسبة لوالد اللاعب، ولكن حتى الآن لم يتم توقيع العقود.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن صورة عقد اللاعب غير صحيح، حيث لم يوقع زيزو على أي عقود حتى الآن.

وفي وقت سابق، رد والد زيزو على تصريحات ممدوح عباس بشأن عدم التوصل إلى حل لتجديد عقد زيزو مع الزمالك.

وكتب والد زيزو ردًا على تغريدة ممدوح عباس: "حبيبي، الرد قادم، وسيكون قاسيًا.. لا تقلق".