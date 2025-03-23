بص العصفورة.. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن انتقال زيزو للأهلي

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة حول مستقبل أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، والذي تشير بعض الأنباء إلى انتقاله للنادي الأهلي.



وقال طارق السيد خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: “كل الناس دلوقتي بتتكلم عن زيزو وإنه مضى خلاص في النادي الأهلي والموضوع انتهى، طبعا كل الكلام ده الغرض منه (بص العصفورة)”.



وأضاف: “النادي الأهلي عنده مشاكل كتير جدا، بسبب الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة، والناس واللجان بيحاولوا يتوهوا الموضوع، ويقولوا إن زيزو مضى في النادي الأهلي، وبعقد 30 مليون في الموسم”.

وتابع: “أنا بقرأ الكلام ده وأضحك، لأني عارف إن زيزو مركز حاليا مع منتخب مصر، ونادي الزمالك هو الأولوية بالنسبة له، ولم يوقع لأي فريق آخر، وحال عدم تنفيذ اتفاقه مع الزمالك، سيفكر في الانتقال إلى الخليج، وحال فشل انتقاله للخليج سيكون الأهلي هو الخيار الأخير خالص له”.

صاحب الفضل

وكان طارق السيد، أعلن في وقت سابق أنه صاحب الفضل في صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى نادي الزمالك، في الانتقالات الشتوية عام 2019.