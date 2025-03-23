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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليو ديانج ورضا سليم يؤديان مناسك العمرة.. شاهد

رضا سليم واليو ديانج
رضا سليم واليو ديانج
سارة عبد الله

تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للثنائي رضا سليم وأليو ديانج من الحرم المكي أثناء أدائهم مناسك العمرة.

الأهلي يخطر ديانج بالعودة

وأخطرت إدارة الأهلي لاعبها المالي اليو ديانج بالعودة من الإعارة بالخلود السعودي مع نهاية الموسم الحالي للمشاركة في كأس العالم للاندية.

ورفضت الإدارة الحمراء فكرة تجديد اعارة ديانج من جديد مع إمكانية تسويقه بشكل نهائي عقب المونديال.

الإصابة تهدد نجم الأهلي رضا سليم

أصبحت فرص مشاركة المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي، في كأس العالم للأندية مهددة بسبب معاناة من اللاعب من الإصابة.
 

ويحتاج رضا سليم إلى فترة تأهيل من 3 إلى 4 أشهر حتى يبدأ في المشاركة تدريبيًا في تدريبات الأهلي، وهو ما يجعل فرص مشاركته في المونديال شبه معدومة.

أليو ديانج رضا سليم الأهلي العمرة النادي الأهلي

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