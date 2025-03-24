حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

حالة الطقس تنال اهتمام كثير من المسافرين ومتابعي حالة الأرصاد الجوية على مدار اليوم، والتي تعلنها هيئة الأرصاد الجوية، وفقا لدراسات مستفيضة وتنبؤات مدروسة.



توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الإثنين دافئ على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بوجود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس

درجات الحرارة

المدينة/ العظمى/ الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنها 25 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 25 13

طنطا 23 13

دمياط 22 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 22 13

رفح 22 10

رأس سدر 26 15

نخل 20 08

كاترين 18 06

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 19

الإسكندرية 24 14

العلمين 23 14

مطروح 23 13

السلوم 23 12

سيوة 25 14

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 25 12

بني سويف 26 12

المنيا 27 12

أسيوط 28 12

سوهاج 29 13

قنا 32 14

الأقصر 33 13

أسوان 33 16

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 33 15

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة/ العظمى/ الصغرى

مكة 36 26

المدينة 29 17

الرياض 23 10

المنامة 23 18

أبو ظبي 27 19

الدوحة 25 17

الكويت 25 12

دمشق 21 08

بيروت 19 16

عمان 21 10

القدس 21 10

غزة 20 14

بغداد 23 08

مسقط 31 24

صنعاء 23 11

الخرطوم 33 20

طرابلس 32 20

تونس 21 13

الجزائر 15 08

الرباط 17 07

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة/ العظمى/ الصغرى

أنقرة 18 08

إسطنبول 19 13

إسلام آباد 32 19

نيودلهي 35 20

جاكرتا 32 25

بكين 22 08

كوالالمبور 33 24

طوكيو 18 09

أثينا 19 13

روما 19 07

باريس 17 07

مدريد 13 04

برلين 16 03

لندن 15 06

مونتريال 06 01

موسكو 12 03

نيويورك 12 07

واشنطن 20 07

نواكشوط 33 20

أديس أبابا 24 13