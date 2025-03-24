تغير مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذه أهم الظواهر

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى ، حيث يشهد حالة من التذبذبات والمتناقضات من اليوم الإثنين 24 /3 حتى الجمعة 28 /3، حيث يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار.



درجات الحرارة

وأضاف "فهيم" في تصريحات له أنه يبدأ الاسبوع بدرجات حرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً ، وينتهى بدرجات حرارة حول 35 - 37 نهارا.

وأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أنه يبدأ الاسبوع برياح نشطة شمالية باردة وينتهى بشرد جنوبي حار .



حالة الطقس اليوم الإثنين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الإثنين، والأيام المقبلة، وعودة ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أنه يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

موعد انتهاء فصل الشتاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتهاء فصل الشتاء رسميًا، الخميس 20 مارس، وأن الجمعة أول أيام فصل الربيع لعام 2025، والذي عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، فهو فصل انتقالي من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

ويصاحب بداية شهر الربيع هذا العام انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ نهارا طقس دافئ على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 25 13

طنطا 23 13

دمياط 22 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 22 13

رفح 22 10

رأس سدر 26 15

نخل 20 08

كاترين 18 06

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 19

الإسكندرية 24 14

العلمين 23 14

مطروح 23 13

السلوم 23 12

سيوة 25 14

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 25 12

بني سويف 26 12

المنيا 27 12

أسيوط 28 12

سوهاج 29 13

قنا 32 14

الأقصر 33 13

أسوان 33 16

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 33 15

