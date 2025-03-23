قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات أمريكية جديدة على مدينة صعدة اليمنية
أسعار الذهب اليوم في مصر
صداع خلف الرأس ونهجان.. حسام موافى يكشف أعراض ارتفاع ضغط الدم
موعد أذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان.. اعرف هتفطر امتى
أخبار السيارات| طرازات الـ كروس أوفر 2025 .. مقارنة بين هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا
عودة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام قادمة
مفتي الجمهورية: المؤمن الحق متفائل ومحب للحياة.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: ندعم وقف إطلاق النار بغزة وحل الدولتين المسار الوحيد للسلام
الأسطى حمودة: الجيل الحالي لا يرغب في تعلم صناعة الكليم أو الحرف اليدوية
كالاس: نثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة وندعم خطة إعادة الإعمار
وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
فتاة: احنا ليه بنصلي وبنصوم؟.. علي جمعة: حتى الملائكة بتسأل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام قادمة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية كثيرة وغير متوقعة خلال هذه الفترة، مابين أجواء حارة وبرودة مفاجئة ، لكن مع انتهاء الشتاء تبدأ حالة الطقس في التحسن خلال الأيام المقبلة، ويشهد آخر أسبوع في رمضان ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

حالة الطقس لمدة أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 28 مارس على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الأرصاد أنه بدءًا من الإثنين 24 مارس ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تقي نفسك من ضربات الشمس؟ - نافذة مصر
حالة الطقس

ارتفاع درجات الحرارة 

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة لإعلامية للأرصاد الجوية، أن اليوم هو اليوم الأخير لانخفاض درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد غدا بمرتفع جوي، وستصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري إلى 26 درجة.

وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من اليوم الأثميم، و قد تصل العظمى في القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع لأكثر من 33 درجة مئوية وتصل إلى 37 درجة في الصعيد. 

ويسود خلال هذه الفترة طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، نتيجة التأثر بمرتفع جوي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.  

حالة الطقس في العيد 

ومن المتوقع أن تكون ذروة ارتفاع الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة النقبلين آخر يومين بشهر رمضان، ولكن مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتشهد أجواء العيد حالة طقس دافئة على الأنحاء . 
 

تحذير من هيئة الأرصاد

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من التغيرات السريعة في الطقس، حيث من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بنهاية الأسبوع، ولكن ليس إلى مستويات البرودة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بل ستكون الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم حالة الطقس في العيد هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص

عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد العطلة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .. قرار نهائي من التعليم

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

عملة مصرية

احتفالًا بعيد الفطر .. تبكير صرف معاشات أبريل 2025

زيزو

تعليق مفاجئ من أيمن يونس علي توقيع زيزو للأهلي

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟ 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

ترشيحاتنا

بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الفاصل بين مساكن حرفين بورفؤاد و الفيروز

بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بين مساكن حرفين بورفؤاد و الفيروز

الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد تواصل حملاتها على منافذ" بيع السلع الغذائية

الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد تواصل حملاتها على منافذ بيع السلع الغذائية

محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش بحي الشرق

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش

بالصور

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

أضرار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة أفضل

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل

فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر

ميرنا نور الدين

حذفت صور زوجها .. ميرنا نور الدين تحير جمهورها بتصرف مفاجئ

متهم - أرشيفية

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق مينى باص بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد