عودة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام قادمة

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية كثيرة وغير متوقعة خلال هذه الفترة، مابين أجواء حارة وبرودة مفاجئة ، لكن مع انتهاء الشتاء تبدأ حالة الطقس في التحسن خلال الأيام المقبلة، ويشهد آخر أسبوع في رمضان ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

حالة الطقس لمدة أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 28 مارس على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الأرصاد أنه بدءًا من الإثنين 24 مارس ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة لإعلامية للأرصاد الجوية، أن اليوم هو اليوم الأخير لانخفاض درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد غدا بمرتفع جوي، وستصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري إلى 26 درجة.

وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من اليوم الأثميم، و قد تصل العظمى في القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع لأكثر من 33 درجة مئوية وتصل إلى 37 درجة في الصعيد.

ويسود خلال هذه الفترة طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، نتيجة التأثر بمرتفع جوي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

حالة الطقس في العيد

ومن المتوقع أن تكون ذروة ارتفاع الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة النقبلين آخر يومين بشهر رمضان، ولكن مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتشهد أجواء العيد حالة طقس دافئة على الأنحاء .



تحذير من هيئة الأرصاد

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من التغيرات السريعة في الطقس، حيث من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بنهاية الأسبوع، ولكن ليس إلى مستويات البرودة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بل ستكون الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.