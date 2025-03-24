ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

توفي الفنان محمد صلاح حايس، بحسب ما أعلنه نجل شقيق الفنان محمد صلاح حايس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نجل شقيق الفنان الراحل محمد صلاح حايس: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمى محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

وكان آخر منشورات الراحل الفنان محمد صلاح حايس هو الدعاء لوالدته قائلًا : ربنا يجعل كل أيامك أعياد في الجنة.. يا أمي.

كما نشر الفنان الراحل محمد صلا حايس منشور قبل وفاته بثلاثة أيام أعلن فيه عن ختمه للقرآن الكريم للمرة الثالثة في شهر رمضان .