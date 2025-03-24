القبض على سائق ميكروباص هدد راكبا بعصا خشبية في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدى على أحد المواطنين؛ بسبب خلاف على الأجرة بأحد المواقف بالشرقية.

بالفحص تم تحديد السيارة وضبط قائدها (سائق- مقيم بـدائـرة قســم شرطة أول العاشـر من رمضـان بالشرقية)، وبمواجهته إعترف بتعديه على أحد الركاب بالسب وتهديده باستخدام (عصا خشبية) دون حدوث ثمة إصابات أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية ، لرغبه سائق السيارة إنزال بعض الركاب منها وحجز المقعد الأخير لأحد أصدقائه ، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة بداخل السيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.