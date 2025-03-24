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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

مضيفة طيران
مضيفة طيران
رامى المهدي

تنظر محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة.

محاكمة مضيفة طيران التجمع

وتساءل دفاع مضيفة الطيران: “كيف لأم أن تقتل ابنتها فلذة كبدها؟”، مطالبا بضم وإرفاق التقارير الطبية التي تمت مع المتهمة.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.

وسألت المحكمة المتهمة: "إنتي قتلتي بنتك؟"، فردت المتهمة قائلة: "أيوه يا فندم، أنا قتلت بنتي بس ربنا هو اللي أمرني إني أقتلها، عشان أصعد للسماء".

وأضافت المتهمة أمام هيئة المحكمة: “سيدنا عيسى وسيدنا موسى طلبوا مني إني أقتل بنتي عشان أصعد للسماء، وبالفعل قتلت بنتي ومكنتش حاسة بأي حاجة”.
 

محكمة استئناف القاهرة القاهرة الجديدة المستشار مدبولي كساب مضيفة طيران

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