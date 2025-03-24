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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة بشأن حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب

حريق
حريق
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات مباحث القاهرة عن حريق نشب في مطبخ شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في مطبخ شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق السيدة زينب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ‘خطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الأخير في عقار بمنطقة السيدة زينب.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بـ 4 سيارات إطفاء لموقع الحادث، وتمكن رجال الإدارة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع وامتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق مطبخ شقة مطبخ شقة سكنية السيدة زينب تحريات مباحث القاهرة

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