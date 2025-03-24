طلائع الجيش يتقدم على الأهلي بثنائية في الأول من كأس عاصمة مصر

نجح طلائع الجيش في إنهاء الشوط الأول متقدما على الأهلي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز جودوين في إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

ونجح إسلام محارب في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد هجمه مرتدة منظمة من لاعبي طلائع الجيش انتهت بكرة عرضية من الجهة اليسرى من يسري وحيد أنهاها بتسديدة أرضية من داخل منطقة لتسكن الشباك

ويخوض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

الهجوم: سمير محمد.

بينما يخوض طلائع الجيش، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - عمرو طارق - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حميد ماو - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: أحمد سمير - جودوين شيكا - يسري وحيد.