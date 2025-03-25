محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد البساتين الكبير بالخارجة

أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بمسجد البساتين الكبير بمدينة الخارجة وسط حشد من المصلين، وبحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقد المحافظ لقاءً مفتوحًا مع الأهالي، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا بما يلي:

١. توجيه التأمين الصحي بسرعة بحث وإنهاء طلبات حالات الأورام المتجهة للأقصر.

٢. التنسيق بين الأهالي ومديرية الطرق لتوصيل المياه لمسجد البرمودي لخدمة المصلين، مع رد الشيء لأصله.

٣. إعداد لجنة لمعاينة الأراضي ببئر ٧ بقرية جناح وبحث مطالب المواطنين.

٤. تخصيص قطعة أرض كمشروع للشباب خارج نطاق الحظر المائي لاستصلاحها على أن يتم سحبها في حال عدم الجدية.