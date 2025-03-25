ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس وشاحنة نقل بأسوان

نستعرض الحصيلة الأولى لقائمة أسماء مصابى ومتوفى حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 أشخاص آخرين.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وتبين أن الحصيلة الأولى للحادث أسفرت عن مصرع شخص مجهول هويته حتى الآن، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية .

فيما أصيب فى الحادث - بحسب البيانات الأولية - 8 أشخاص من بينهم : شحات على محمد 40 سنة، وقد أصيب بكسور متفرقة بالجسم وبالقدم اليسرى، وكامل سلامة كامل 37 سنة، وقد أصيب بكسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالجمجمة، ومحمد أشرف صالح 40 سنة، وقد أصيب بكدمات وسحجات متفرقة، وجمال مصطفى محمد 25 سنة، وقد أصيب باشتباه كسر بالترقوة.

وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث تصادم

وكان قد وقع الحادث على الطريق البرى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 70، بين أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى الشركات ، وعلى متنه عدد من المواطنين ، وشاحنة نقل ثقيل، وأسفر عن متوفى ومصابين.

وكان قد لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى مما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 8 أشخاص آخرين ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .