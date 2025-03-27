أقرب إلى الأهلي.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن مفاوضات الزمالك مع زيزو

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت اخر التطورات بين زيزو ووالده وبين مجلس إدارة الزمالك .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" توضيح مهم جدا .. تأكدت بنفسي لم يتم عقد أي جلسة بين مسؤولي الزمالك وبين زيزو أو والده خلال آخر 48 ساعة

مسؤولي الزمالك فيما بينهم اتفقوا على رفع المقابل المادي لزيزو مقابل 75 مليون جنيه في الموسم واغرائه باعارته للعين الاماراتي في كأس العالم للأندية ولكن مازالت الأمور بعيدة بين الزمالك واللاعب

زيزو حتى الأن أقرب للانضمام للأهلي بنسبة تزيد عن 70 %



على جانب آخر عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة أمام سيراميكا مؤكداً أنها الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد، وتنفيذ التعليمات المطلوبة خلال التدريبات .

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.