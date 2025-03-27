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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال ساعات.. فتحي سند يزف بشرى لجماهير الزمالك

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي فتحي سند  عن موعد  اتمام صفقة تجديد تعاقد الزمالك  مع  أحمد سيد زيزو.

وكتب فتحي سند: “أنباء.. عن نجاح ممدوح عباس في الإبقاء على زيزو.. في الزمالك.. والتوقيع خلال ساعات.. جلسة مطولة بحضور عباس ووالد زيزو.. تنتهي باتفاق نهائي”.

على جانب آخر عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي  استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة أمام سيراميكا مؤكداً أنها الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد، وتنفيذ التعليمات المطلوبة خلال التدريبات .

وشرح المدير  الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

انتظام الدوليين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، انتظام الخماسي الدولي، أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر.

فتحي سند زيزو تجديد زيزو تجديد زيزو للزمالك

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