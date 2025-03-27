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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفع عرضه لـ حسام عبد المجيد إلى 13 مليون جنيه سنويًا

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامج “ستاد المحور”، أن إدارة نادي الزمالك قررت زيادة عرضها المالي لتجديد عقد المدافع حسام عبد المجيد، ليصل إلى 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك ضمن خطتها للحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الغندور أن المفاوضات بين الزمالك واللاعب بدأت بعرض أولي قدره 10 ملايين جنيه سنويًا، إلا أن الإدارة قررت رفع القيمة المالية بعد دراسة الأمر، بهدف تقديم عرض أكثر تناسبًا مع المستوى الفني الذي يقدمه اللاعب.

وأشار إلى أن عبد المجيد يتقاضى حاليًا مليون ونصف جنيه سنويًا، وهو ما دفع الزمالك إلى تحسين راتبه بشكل كبير لضمان استمراره مع الفريق، في ظل العروض المحتملة التي قد تصله من أندية أخرى.

وتسعى إدارة الزمالك إلى تأمين استقرار الفريق بتمديد عقود اللاعبين الأساسيين، مع تحسين رواتبهم وفقًا لأدائهم الفني، خاصة في ظل الظروف المالية التي تواجه النادي. ومن المتوقع أن يتم حسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين

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