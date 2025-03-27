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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح عباس يحسم تجديد التعاقد مع زيزو مقابل 75 مليون

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن حسم الزمالك تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :خاص وعاجل ممدوح عباس يحسم تجديد التعاقد مع زيزو بعد جلسة صلح تمت مع اللاعب ووالده وتم الاتفاق على التجديد مقابل 75 مليون جنية في الموسم.

و أضاف : مع السماح له بالاحتراف للمشاركة في كأس العالم للأندية في حالة وصول عرض مناسب.

على جانب آخر عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي  استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة أمام سيراميكا مؤكداً أنها الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد، وتنفيذ التعليمات المطلوبة خلال التدريبات .

وشرح المدير  الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

انتظام الدوليين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، انتظام الخماسي الدولي، أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر.

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