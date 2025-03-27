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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قاتلة طفلتيها بالغردقة تطعن بالنقض على حكم السجن المؤبد

النقض
النقض
كتب محمد عبدالله :

تقدمت المتهمة أمل محمود قاتلة طفلتيها بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن ألغت محكمة جنايات مستأنف البحر الأحمر  حكم الإعدام الذي صدر عن محكمة جنايات الغردقة ، إثر إدانتها بقتل طفلتيها التوأم هاتان وهيفاء، البالغتين من العمر أربع سنوات بالخنق واحدة تلو الإخرى عن سبق إصرار وتخطيط وتعمد.


تعود وقائع القضية إلى 4 يوليو 2023 بدائرة قسم ثان الغردقة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب قتل مزدوج حيث قتلت المجني عليها الطفلة هاتان نجلتها  من علاء رفعت  عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بأن فكرت بروية وتدبر حتى هداها شيطانها واتخذت قرارها بإزاهاق روحها فانتظرت هادئه جوارها بمخدعها حتى غالبها النعاس واستغلت ضعف قوتها لحداثة عمرها وانعدام مقاومتها وقامت بتكميم فاهها وانفها برداء قماشي حتى فارقت الحياة نتيجة كتم نفسها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية  مع اقتران  تلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي أنها في ذات الزمان والمكان قتلت المجني عليها الثانية الطفلة هيفاء ( نجلتها ) من ذات الشخص عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها فما أن أجهزت على المجني على الأولي أعادت الكرة موجهة افعالها الأجرامية صوب الثانية فقامت بتكميم فاهها وأنفها حال استغراقها في النوم بذات الرداء القماشي التي سبق وأن استخدمته في إزهاق روح طفلتها الأولى حتى فاضت روحها إلى بارئها لتلحق بشقيقتها نتيجة كتم نفسها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية  .

محكمة النقض السجن المؤبد جنايات مستأنف البحر الأحمر اخبار الحوادث

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