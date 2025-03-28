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الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة.. ورد فعل مفاجئ من سيدة بعدما منحها محمد رمضان 200 ألف جنيه| أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة.. ورد فعل مفاجئ من سيدة بعدما منحها محمد رمضان 200 ألف جنيه| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالي. 
 

الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة
أكد الرئيس عبد عبد الفتاح السيسي، ضرورة تحقيق وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية السعي نحو سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


الرئيس السيسي: تعاوننا مع سيراليون يعكس إرادتنا المشتركة لتحقيق التنمية
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسيراليون، والتي تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي وتجلّت في تعاون بناء بين البلدين، كما تمنى لرئيس سيراليون إقامة طيبة وزيارة مثمرة.


نهى عابدين: أخذت مقالب كتير علمتني في حياتي.. والفن مفيهوش واسطة
أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها أخذت مقالب كثيرة في حياتها لكنها سعيدة بهذه المواقف لأنها علمتها الكثير، قائلة: "على فكرة أنا مبسوطة من المقالب اللي تعرضت لها لان هذه المقالب عملتني وأثرت على شخصيتي وتركيبي"، مشيرة إلى أن أكبر مقلب تعرضت له  في حياتها كان من فترة قريبة.


مش مصدقة.. رد فعل مفاجيء من سيدة بعدما منحها محمد رمضان 200 ألف جنيه
منح الفنان محمد رمضان،  خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.

مفتي الجمهورية: العبادة ليست فقط صلاة وصياما بل تشمل كل أعمال الخير والإحسان
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العبادة ليست فقط صلاة وصيامًا، بل تشمل كل أعمال الخير والإحسان، فالمسلم يمكنه أن يستمر في عبادة الله من خلال أداء عمله بإخلاص، والتعامل مع الناس بأخلاق حسنة، ومساعدة المحتاجين، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والحرص على بر الوالدين، وصلة الرحم، وهذه كلها عبادات يؤجر عليها الإنسان إذا قصد بها وجه الله.


هدى الإتربي لرامز جلال: كله طبيعي ولو كان في حاجة صناعي كانت فرقعت
حلت الفنانة هدى الإتربي، “قنبلة الجيل” ضيفة اليوم الخميس على حلقة برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة على قناة MBC مصر.


مجدي الهواري: حطيت كل فلوسي في فيلم عبود على الحدود.. ولم أرغب في انتاج هذا الفيلم
أكد المخرج مجدي الهواري، حبه للمغامرات في عمله ووضع كل فلوسه خلال انتاج فيلم عبود على الحدود، قائلا: "بحب المغامرات جدا ووضعت كل فلوسي في إنتاج أول فيلم ليا، وخسرت مغامرات مش كتير لكن اللي خسرته عشان مكنتش عايز أقدم المغامرة".


رامز إيلون مصر.. رامز جلال عن هدى الإتربي: النجمة اللي معانا منبع فيلر
قدم الفنان رامز جلال الفنانة هدى الإتربي، خلال برنامج “رامز إيلون مصر”،  قائلا “النجمة اللي معانا منبع فيلر وبما اني زعيم المجانين لازم اعرفها أن الفن له هيبة”.


عمر كمال يكشف عدم سبب زواجه حتى الآن.. فيديو
حل مطرب المهرجانات عمر كمال، ضيفا على الإعلامي حسن عسيري، ببرنامج "بروود كاست مع حسن عسيري"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".
 

اخبار التوك شو السيسي الرئيس السيسي غزة محمد رمضان

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