مجدي الهواري: حطيت كل فلوسي في فيلم عبود على الحدود.. ولم أرغب في انتاج هذا الفيلم

أكد المخرج مجدي الهواري، حبه للمغامرات في عمله ووضع كل فلوسه خلال انتاج فيلم عبود على الحدود، قائلا: "بحب المغامرات جدا ووضعت كل فلوسي في إنتاج أول فيلم ليا، وخسرت مغامرات مش كتير لكن اللي خسرته عشان مكنتش عايز أقدم المغامرة".

وكشف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لم يكن يرغب في انتاج الجزء الثاني من فيلم عيال حبيبه وهو فيلم العيال هربت، مضيفا: "عملت العيال هربت ودخلت وأنا مش مغامر رغم إن أول فيلم كان مغامرة مع حمادة هلال لكن بمغامرتي مع علاء وهنيدي وسعد وحلمي شجعني أشوف المغامرة".

وتابع: "طول الوقت عارف ان حمادة هلال عنده شعبية لو اتعمل له فيلم معين ونجحت في المغامرة الأولى والجزء الثاني شبه مغامرة لم اكملها للآخر وأيضا فيلم الوتر نزل وقت الثورة وكان في مشاكل في البلد وقتها ومكنتش عارف اعمل تسويق له".