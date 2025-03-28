لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل مدافع الفريق.. وكولر يرفض

كشف أحمد حسن، لاعب الكرة المصرية السابق، عن تطور مفاجئ بخصوص مستقبل المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، حيث أوصت لجنة التخطيط بالنادي بالاستغناء عنه بسبب تعرضه المتكرر للإصابات.

ومع ذلك، رفض المدير الفني السويسري مارسيل كولر هذا الاقتراح، مُتمسكًا باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الهلال السوداني، يوم 1 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد حسن قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن لجنة التخطيط بالأهلي اقترحت تسويق أشرف داري نظراً لكثرة إصاباته، لكن كولر رفض التخلي عنه، مؤكداً على أهميته في تشكيل الفريق.

يُذكر أن أشرف داري انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي بريست الفرنسي، إلا أن الإصابات المتكررة أثرت على مشاركته مع الفريق خلال الفترات الماضية. ورغم ذلك، يرى كولر أن اللاعب لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه للفريق، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم خط الدفاع خلال المباريات المقبلة.

ويدخل الأهلي مباراة الهلال السوداني بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تسهّل مهمته في لقاء الإياب، خاصة أن الفريق يسعى بقوة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويواصل الأهلي استعداداته المكثفة للمباراة المرتقبة، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والفنية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة الحاسمة