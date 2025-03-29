على طريقة الزعيم ..ريم مصطفى ترد على انتقادات متابعى مسلسل سيد الناس

ردت الفنانة ريم مصطفى بطريقة كوميدية على الانتقادات التي وجهت لها بسبب أدائها في مشهد من مشاهد مسلسل "سيد الناس".

انتقد الجمهور أداء وحركات وجه ريم مصطفى وتحدثوا أنها بسبب التجميل وحقن "الفيلر" لم تظهر بشكل جيد في المشهد.

ونشرت ريم مصطفى عبر حسابها على "تيك توك" فيديو لها وهي تحرك شفتيها مع صوت عادل إمام من مسرحية الزعيم وهو يقول: "إلهي يخرب بيوتكم بحق جاه النبي، يارب يعدي عليكوا أتوبيس سياحي فاخر يقطعكوا حتت ما يعرفوا يلموا رجلين من دراعات، ويغطوكوا بجورنال أصفر كان ملفوف فيه فسيخ معفن، ويودوكوا المشرحة مترضاش تاخدكم لعدم الاستدلال على ملامحكم".

ابطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوى عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.