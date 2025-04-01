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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تطلب التحريات في التعد.ي على طفلة أبو النمرس

صغيرة - أرشيفية
صغيرة - أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقات موسعة حول اتهام عامل بالتحرش بصغيرة داخل منطقة ألعاب في أبو النمرس حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

عامل يهتك عرض صغيرة داخل ملاهي أبو النمرس

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن بلاغا ورد لمركز شرطة أبو النمرس بتلقي بلاغ بتعرض صغيرة للتحرش داخل منطقة ألعاب "ملاهي"، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص وجود شاب أمسك به الأهالي بعد استغاثة طفلة.

وأضافت التحريات أن المجني عليها تعرضت للتحرش من عامل هددها بالسلاح، ولامس أجزاء حساسة من جسدها وفور تركها صرخت الطفلة واستغاثت برواد الملاهي الذين تمكنوا من الامساك به والتحفظ عليه وابلاغ قسم الشرطة حتى القي القبض عليه.

الجيزة النيابة أبو النمرس عامل النيابة العامة

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