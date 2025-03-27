التحقيق مع سائق نقل دهس طالبا وزميله على موتوسيكل بالجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع سائق سيارة نقل دهس دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع طالب، وإصابة آخر بمنطقة حدائق الأهرام.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطالب المتوفى، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وأمرت بالتحفظ على سائق الشاحنة، وكذا السيارة المتسببين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الأهرام، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ويرجح وقوع ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارات إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) ما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة زميله، كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.