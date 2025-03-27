قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب تجارية مشتعلة.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا برسوم جمركية جديدة
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
بعد الفوز أمام سيراليون.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة
العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال
رابط استيفاء ملف الإنجاز للمعلمين المرشحين للترقي .. اعرف الخطوات الآن
أبرز مباريات اليوم الخميس 27-3-2025 والقنوات الناقلة
هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال.. توضيح العلماء
هدى الإتربي تكشف عن كواليس مشاركتها في العتاولة ولقب قنبلة الجيل.. فيديو
ترامب يعرض تخفيضات جمركية على الصين مقابل بيع "تيك توك"
رئيس هيئة السكك الحديدية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق مع سائق نقل دهس طالبا وزميله على موتوسيكل بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع سائق سيارة نقل دهس دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع طالب، وإصابة آخر بمنطقة حدائق الأهرام.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطالب المتوفى، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وأمرت بالتحفظ على سائق الشاحنة، وكذا السيارة المتسببين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الأهرام، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ويرجح وقوع ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارات إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) ما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة زميله، كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة نقل دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر 27 رمضان .. أفضل 7 أدعية نبوية رددها تقضي جميع الحوائج

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

بدرس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة.. ردده عند الشدائد

بالصور

للكلى والقلب والجهاز الهضمي.. فوائد صحية لليوسفي لا تتوقعها

فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد