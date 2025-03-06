سرعة جنونية.. سقوط المتهم بدهس شقيقين على طريق ترسا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ملاكي دهس شقيقين أثناء استقلالهما دراجة نارية اصطدم بهما بسيارته الملاكي بسبب السرعة الزائدة على طريق ترسا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وتم التحفظ على السيارة وسحبها عبر أوناش المرور، وتواصل إدارة مرور الجيزة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شقيقين نتيجة حادث تصادم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص الأولى وجمع المعلومات، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية كان يستقلها الشقيقان، ما أسفر عن مصرعهما على الفور. تم نقل الجثمانين إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

