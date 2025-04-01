حماس تدعو العالم للتحرك ضد الاحتلال بسبب إبادته للصحفيين

قالت حركة حماس إن استهداف الصحفي الفلسطيني محمد البردويل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الصهيوني الفاشي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت حماس أن الاستهداف المتعمد والمستمر للصحفيين إمعان من حكومة نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنسان.

أردفت حماس بأن الجرائم غير المسبوقة بحق الصحفيين في تاريخ الصراعات تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.

وارتقى نحو 209 صحفيين في ضوء ما يقوم به الاحتلال من إبادة لكامل أراضي غزة.

وارتقى أكثر من 50 ألف شهيد في غزة منذ أكتوبر 2023 في محاولة مستمرة لإبادة غزة.