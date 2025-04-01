ترامب ينقلب على ميراث جورج واشنطن بولاية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمريكيين يريدون منه الترشح لولاية أخرى، وهي خطوة يحظرها الدستور الأمريكي لكنه يواصل وصفها بأنها ممكنة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سئل عن إمكانية ولاية ثالثة: "الناس يطلبون مني الترشح".

وأضاف ترامب: "لا أعرف. لم أبحث في الأمر أبدًا. يقولون إن هناك طريقة يمكنك من خلالها القيام بذلك، لكنني لا أعرف شيئًا عن ذلك، لكنني لم أبحث في الأمر".

وسُئل ترامب عن احتمالية وجود سباق يضعه في مواجهة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي خدم لفترتين.

وقال: "سيكون ذلك جيدًا، أود ذلك".

وذكر ترامب يوم الأحد في مقابلة مع “إن بي سي نيوز”: "أنا لا أمزح" بشأن فكرة السعي لولاية ثالثة.

شغل الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا منصب الرئاسة من عام 2017 إلى عام 2021، وبدأ ولايته الثانية في البيت الأبيض في 20 يناير.

أرسى جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، تقليدًا بعدم السعي لولاية ثالثة بعد إتمام ولايته الثانية عام 1797.

لكن هذا التقليد لم يُضف رسميًا إلى دستور الولايات المتحدة إلا بعد الحرب العالمية الثانية، مع التصديق على التعديل الثاني والعشرين عام 1951.

ينص هذا التعديل على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص رئيسًا لأكثر من دورتين.

