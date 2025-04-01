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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة: 42 شهيدا و183 مصابا خلال 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة  بتواصل ارتقاء الشهداء مع خرق نتنياهو للهدنة والعودة للإبادة بغارات وحشية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الوزارة إنه استقبلت مستشفيات القطاع 42 شهيدا و183 مصابا خلال 24 ساعة.

ذكرت  وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس إلى 1,042 شهيدا و2,542 مصابا.

وأوضحت الصحة بغزة إنه على هذا الأساس فقد ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 50,399 شهيداً و114,583
إصابة منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

يأتي ذلك فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تدين بشدة  إعدام الاحتلال 8 من طواقم الهلال الأحمر في رفح بقطاع غزة، معتبرة ذلك لكل الأعراف الدولية والقوانين.

أخبار غزة غزة وزارة الصحة الفلسطينية الشهداء نتنياهو وحشية مستشفيات

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