رئيس الوزراء العراقي: نرفض التهديدات ضد إيران وندعم وحدة سوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ترفض قطعا التهديدات التي تتعرض لها إيران، مؤكدا أن العراق يحرص على أمنها واستقرارها.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها.

جاء ذلك خلال تبادله التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر في اتصال هاتفي مشترك.

كما عبّر السوداني عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري، وأهمية أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكل المنطقة، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي في بيان.

كذلك أكد رفض العراق توغل الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مشدداً على دعم بلاده لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، فضلاً عن أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة.