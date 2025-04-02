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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مختلف وسريع.. طريقة عمل كشري بالعدس الأصفر

كشري
كشري
نهى هجرس

يعد الكشري من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكشري بالعدس الأصفر في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة.

وإليكم طريقة عمل الكشري الأصفر .

مكونات الكشري الأصفر 

1 كوب أرز مغسول 

2 كوب عدس أصفر 

ملح حسب الرغبة

 كمون

 زيت

6 بيضات مسلوقة 

4 حبات بطاطس تحمير 

فلفل أخضر

زيت للقلي

كشري بعدس أصفر وبيض مدحرج

طريقة تحضير الكشري بالعدس الأصفر 

أخلطي الأرز والعدس معاً فى إناء ثم أغسليهم جيداً للتخلص من النشا الموجودة فى الأرز.

ضعي خليط الأرز والعدس على النار ولكن لابد من إضافة مياه عليه حتى تغطيه وتعلوه بمقدار 1 سم فقط.

ضيفي ملعقة من الزيت والملح على الأرز والعدس، واتركيهم على النار حتى تجف الماء وينضج العدس والأرز

قدمي الأرز والعدس مع البيض المسلوق  والبطاطس المقلية.

طريقة عمل الكشري الأصفر
كشري كشري بالعدس الأصفر كشري اسكندراني مكونات الكشري

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