بعد تناول الفسيخ والرنجة.. مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم | مكوناته وطريقة تحضيره

مع استمرار احتفالات عيد الفطر، يفضل الكثيرون تناول الرنجة والفسيخ كجزء من العادات التقليدية، لكن المشكلة الأكبر التي تواجههم هي الرائحة القوية التي تتركها هذه الأطعمة في الفم، مما يسبب الإحراج وعدم الراحة.

مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

ويمكن الاستمتاع بتناول الفسيخ والرنجة دون قلق من رائحة الفم المزعجة، بتجربة هذا المشروب السحري للحفاظ على انتعاش ونظافة فمك طوال اليوم.

وللتغلب على هذه المشكلة بطريقة طبيعية وآمنة، نقدم لك مشروبًا فعالًا يساعد في تعطير الفم وإنعاش النفس بعد تناول الأسماك المملحة.

مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

مكونات المشروب المنعش:

كوب من الماء الدافئ

عصير 2 ليمون طازج

5 أوراق نعناع طازجة

3 حبات قرنفل

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج



طريقة التحضير:

ـ في كوب الماء الدافئ، ضع أوراق النعناع والزنجبيل، واتركهما لمدة 5 دقائق.



ـ أضف عصير الليمون، القرفة، والعسل، ثم امزج المكونات جيدًا حتى تذوب تمامًا.



ـ يمكن تناول المشروب دافئًا أو تبريده في الثلاجة لمدة 10 دقائق للحصول على إحساس منعش أكثر.



ـ للحصول على أفضل النتائج، يفضل شربه مباشرة بعد تناول الفسيخ أو الرنجة، كما يمكن المضمضة به قبل بلعه لتعزيز تأثيره في التخلص من الروائح القوية.

مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

فوائد المشروب

ـ إزالة رائحة الفم الكريهة:

ويعمل النعناع والليمون على تعطير الفم والتخلص من الروائح القوية.

ـ تحسين الهضم:

ويساعد الزنجبيل والقرفة في تهدئة المعدة بعد تناول الأطعمة المالحة.



ـ ترطيب الفم:

ويحافظ العسل على ترطيب الفم ويمنع جفافه بعد تناول الأسماك المملحة.