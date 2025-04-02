موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 وأوقات الدخول المجاني

خلال الأيام والأسابيع الماضية تساءل الآلاف عن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد تطويرها، خصوصًا مع حلول موسم الأعياد وآخرها عيد الفطر المبارك، والبحث عن أماكن خروج عيد الفطر في القاهرة والجيزة، لذا تتجه الأنظار نحو حديقة الحيوان بالجيزة، مع الإعلان عن قرب إعادة افتتاحها بعد مشروع تطوير شامل يرمي إلى استعادة مكانتها التاريخية، وتحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

شركة حدائق المسؤولة عن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة أعلنت أن الحديقة ستفتح أبوابها أمام الجمهور في سبتمبر 2025، بعد استكمال مراحل التحديث جميعها، ليتم فتح جميع الحدائق في بعض الأوقات مجانًا في بعض الأعياد القومية.

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ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان

يشمل مشروع تطوير حديقة الحيوان إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحسين الممرات، مع الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية الثمانية داخل الحديقة، وأبرزها:

كوبري إيفل، أحد المعالم التاريخية الفريدة.

القاعة اليابانية، التي تعكس الطراز المعماري المميز.

القاعة الملكية، ذات الارتباط الوثيق بتاريخ الأسرة العلوية.

جزيرة الشاي والجبلاية، من أبرز أماكن الاستجمام.

المتحف الحيواني، الذي يضم مجموعة نادرة من الهياكل العظمية.

كما سيجري إنشاء نفق حديث، يربط بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، ما يسهل تنقل الزوار بينهما، ويعزز التجربة السياحية والترفيهية.

آخر مستجدات حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم وأكبر حدائق الحيوان داخل المدن عالميًّا، إذ تمتد على مساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية، ونباتات نادرة، إلى جانب 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، حيث تأسست في عهد الخديوِ إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 وسعر تذكرة الدخول

مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

يرمي مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة إلى الحفاظ على القيمة التراثية للحديقة، مع تزويدها بأحدث التقنيات في رعاية الحيوانات، وإدارة المرافق الترفيهية، لضمان تجربة مميزة للزوار من الأعمار جميعها، وتعزيز مكانتها، بوصفها أحد أبرز المعالم السياحية في مصر.