إزالة 3 حالات مخالفة على الأراضي الزراعية بطوخ

تابع المهندس أيمن عطية ، محافظ القليوبية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 600 متر مربع بقرى أجهور الكبرى وجزيرة الاحرار باكياد دجوى وعزبة الطوخى مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ.



وتمثلت المخالفات في إقامة مبانى خرسانية وجمالون و إعادة تعدى على الأرض الزراعية مما يعد تعديًا صارخًا على القانون وتخريبًا للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

التصدى لجميع المخالفات

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدي في مهدها والتعامل معها بكل حزم، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

ومن الجدير بالذكر انه خلال فترة اجازه عيد الفطر المبارك تمت ازاله عدد 75 حاله علي مساحه 8500م2 بعدد من مدن وأحياء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.