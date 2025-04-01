قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانا
وزير خارجية الاحتلال: أردوغان يسعى لصرف الأنظار عن مشاكله.. وتركيا ترد: ادعاءات غير محترمة
بدء تطبيق رسوم إنستا باي 2025.. نهاية المجانية وبداية التطوير
تحويلات غير مسبوقة للأموال إلى الخارج.. 40% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
حماس تدعو العالم للتحرك ضد الاحتلال بسبب إبادته للصحفيين
دروع بشرية.. صحيفة بريطانية تكشف عن تعذيب الاحتلال للأطباء الفلسطينيين
حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس
11 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر
رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي بعد التحديث الجديد
الحزن يسود ميت حلفا.. أسرة عروس القليوبية: كانت رايحة تفرش شقتها وتستعد للزفاف
أدعية للميت ثاني يوم العيد.. رددها تجعل قبره روضة من الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثاني أيام العيد.. محافظ القليوبية يتابع إزالة 5 تعديات على أراض زراعية بالقناطر الخيرية

حملة إزالة
حملة إزالة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية ، محافظ القليوبية، في ثاني أيام عيد الفطر، إزالة 5 بناء مخالف على مساحة 550 متر مربع بقيتي قرنفيل واجهور الصغري  التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسة فاتن ابراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والعميد محمد سعيد مأمور مركز ومدينة القناطر الخيرية.

تمثلت المخالفات في إقامة سملات وأسوار على الأراضي الزراعية، مما يعد تعديًا صارخًا على القانون وتخريبًا للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.
وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.
 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدي في مهدها والتعامل معها بكل حزم،  للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة.
 

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.


الجدير بالذكر أنه خلال فترة إجازه عيد الفطر إزالة 58 حالة علي مساحة 7500م2 بعدد من مدن وأحياء المحافظة . 


وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

القليوبية حملة إزالة القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

طقس ثاني أيام العيد

غطاء سحابي وأجواء غائمة .. أمطار على هذه المحافظات بعد ساعات| طقس ثاني أيام العيد

مصطفى شعبان

بكاء هستيري وانهيار مصطفى شعبان على الهواء.. تعرف على السبب

الكابتن حسن حمدي

حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

ترشيحاتنا

ابراهيم فخر الدين

استعدادات مكثفة لفريق سيدات طائرة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

دانا شوقي

برنامج غذائي خاص لسيدات طائرة الأهلي قبل البطولة الأفريقية

النادي الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

بالصور

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

طريقة بسيطة لعمل أم علي في المنزل

طريقة بسيطة لعمل "أم علي" في المنزل
طريقة بسيطة لعمل "أم علي" في المنزل
طريقة بسيطة لعمل "أم علي" في المنزل

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

فيديو

تناول الترمس

مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ايناس النجار

كنت بدعي ربنا بالشفاء.. آخر كلمات إيناس النجار قبل وفاتها

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد