ثاني أيام العيد.. محافظ القليوبية يتابع إزالة 5 تعديات على أراض زراعية بالقناطر الخيرية

تابع المهندس أيمن عطية ، محافظ القليوبية، في ثاني أيام عيد الفطر، إزالة 5 بناء مخالف على مساحة 550 متر مربع بقيتي قرنفيل واجهور الصغري التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسة فاتن ابراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والعميد محمد سعيد مأمور مركز ومدينة القناطر الخيرية.

تمثلت المخالفات في إقامة سملات وأسوار على الأراضي الزراعية، مما يعد تعديًا صارخًا على القانون وتخريبًا للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدي في مهدها والتعامل معها بكل حزم، للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة.



وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.



الجدير بالذكر أنه خلال فترة إجازه عيد الفطر إزالة 58 حالة علي مساحة 7500م2 بعدد من مدن وأحياء المحافظة .



وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.