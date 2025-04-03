مفيش اختلاف.. هنا الزاهد تثير الجدل بصورة من طفولتها

أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل بصورة من طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بصورة من مرحلة الطفولة دون تغير كبير في ملامح وجهها.



وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قد كشف عن عمل سينمائي يجمع النجم تامر حسني بالفنانة هنا الزاهد عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر أيمن بهجت قمر بوستر الفيلم السينمائي باسم ريستارت وعلق: قريبا.



أحدث أعمال هنا الزاهد



يُذكر أن أخر اعمالها إقامة جبرية من أحدث إنتاجات Watch It الأصلية، ومن بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، إضافة إلى ظهور أحمد حاتم كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويدور في إطار اجتماعي نفسي مشوّق.