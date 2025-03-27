هنا الزاهد في أحدث ظهور مع أبطال "أشغال شقة جدا"

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا مع أبطال مسلسل “أشغال شقة جدا” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد، مع الفنان هشام ماجد، والفنان مصطفى غريب من سحور جمعهم خلال أخر أيام شهر رمضان المبارك.

أشغال شقة الحلقة الاخيرة

وشهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل أشغال شقة جدًا عددا من الأحداث، منها قيام ياسمين باعلان عدم رغبتها في مجال التمثيل، أما حمدي “هشام ماجد” فقد حاولت والدته ان تحدث له مشكلة في السفارة حتي لا يحصل علي التأشيرة، إلا أنه تمكن من الحصول عليها، وأثناء سفره تم القبض عليه في قضية إتلاف أثر .

ضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.