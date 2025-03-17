طارق الشناوي: أشغال شقة أفضل عمل كوميدي تم تقديمه في رمضان

أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن هناك أكثر من فنانة أبدعت في دراما رمضان أبرزها هدى المفتي، مشيرا إلى أنه قدمت أداء مميز في دراما رمضان

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن مسلسل "أشغال شقة"، يعد أفضل عمل كوميدي تم تقديمه في رمضان حتى الأن، مؤكدا أنه كنت حريص على مشاهدته

وتابع الناقد الفني، أن الفنان مصطفى غريب أفضل ممثل دور مساعد، مؤكدا انه يمارس بشكل طبيعي وبفطرية شديدة، وقدم نفسه للجمهور بشكل مميز.

أولاد الشمس

وأشار طارق الشناوي إلى أن أفضل مخرج هو تامر محسن، ومحمد شاكر خضير، وأفضل سيناريو، هو أولاد الشمس، وأفضل فنان كوميدي هشام ماجد.