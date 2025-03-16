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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الشناوي: أشغال شقة جدا تفوق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في الكوميديا.. خاص

أشغال شقة جدا
أشغال شقة جدا
أحمد إبراهيم

كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه فى الأعمال الكوميدية المشاركة فى السباق الرمضاني الحالى، مؤكدا أن العمل الأفضل وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فى الكوميديا هو مسلسل أشغال شقة جدا. 

وقال طارق الشناوي فى تصريح خاص لصدى البلد: إن هذا العمل يظل عالقا بأذهان الجمهور حتى بعد انتهاء شهر رمضان ويفتقده الجمهور كثيرا. 

وأضاف طارق الشناوي : العمل ترك بصمة حقيقية فى دراما رمضان وهذا يعود إلى أن هناك مبدعين حقيقيين فى العمل بداية من الكتابة شيرين وخالد دياب والإخراج لخالد دياب كما أن أداء أبطال العمل كان مبهرا لانهم يتعاملون مع الكوميديا بأداء تمثيلى ونابعة من الموقف وليس مفتعلة.

وأوضح طارق الشناوي قائلا : هناك عامل أخير ساهم أيضا فى نجاح العمل وهى الروح التعاونية والأجواء العائلية التى سادت العمل. 

مسلسل أشغال شقة جدا 

وشهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل أشغال شقة جدًا عددا من الأحداث، منها قيام ياسمين باعلان عدم رغبتها في مجال التمثيل ، أما حمدي “ هشام ماجد ” فقد حاولت والدته ان تحدث له مشكلة في السفارة حتي لا يحصل علي التأشيرة، إلا أنه تمكن من الحصول عليها، وأثناء سفره تم القبض عليه في قضية إتلاف أثر . 

يضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.

مسلسل أشغال شقة جدا هشام ماجد أعمال هشام ماجد الفنان هشام ماجد أسماء جلال

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