هل أخطأ طارق الشناوي في انتقاد نجلاء بدر؟.. الفنانة ترد بحسم |فيديو

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن استيائها من انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي لها، والذي وصفها بأنها "ليست نجمة شباك" وغير قادرة على جذب الجمهور.

وقالت نجلاء، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي النهار والمحور، تعليقًا على هذا الانتقاد: "زعلت أوي من الانتقاد ده، لكن الله يكرمه."

هل الانتقاد موجّه لها أم للمخرجين؟

أكدت بدر أنها لا تحمل أي عداوة شخصية تجاه طارق الشناوي، لكنها تساءلت عن سبب انتقاده لها بدلاً من المخرجين الذين رشحوها لأعمال فنية.

وأوضحت: "من حقه أن يكون له رأيه، لكن المخرج داود عبد السيد رشحني لفيلم 'قدرات غير عادية'، فهل ينتقدني أم ينتقد المخرجين الذين رأوا أنني أصلح لهذه الأدوار؟"

"انتقاد كان موضة"

أشارت نجلاء بدر إلى أنها شعرت أن انتقاد الشناوي لها كان جزءًا من موجة انتقاد عامة للفنانين في ذلك الوقت، قائلةً: "شعرت أنها كانت موضة، وإنه كان حابب يطلع ينتقد أغلب الناس، لكن هو دلوقت اختلف."

خلفية الانتقاد.. فشل "قدرات غير عادية" في شباك التذاكر

يُذكر أن الناقد طارق الشناوي كان قد انتقد أداء نجلاء بدر في فيلم "قدرات غير عادية" للمخرج داود عبد السيد عام 2016، وذلك بعد أن تم سحب الفيلم من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات.