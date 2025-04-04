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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن.. حقيقة رفع الإيقاف عن مسلم وخطوبة مغني الراب سانتا

نشرة الفن
نشرة الفن
قسم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها: 

مخرج إخواتي يكشف سر استخدام أغاني شيرين عيد الوهاب في أحداث المسلسل
كشف المخرج محمد شاكر خضير، عن سر الاستعانة بأغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب على مدار أحداث وحلقات مسلسل اخواتي الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان 2025.

حقيقة رفع الإيقاف عن مسلم بعد اعتذاره لـ سلطان الشن
حرص المغني مسلم، على نشر فيديو عبر حسابه على تطبيق إنستجرام للاعتذار للمنتج سلطان الشن على الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية، وكانت ضمن أسباب إصدار نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقافه عن الغناء.

خطوبة مغني الراب أحمد سانتا
نشر الممثل عبد الرحمن محمد، صورا من خطوبة مغني الراب أحمد سانتا الذي حقق نجاحا كبيرا بأغانيه خلال الفترة المقبلة.

آمال ماهر تتألق في ليلة دايم السيف على مسرح عبادي الجوهر
تألقت الفنانة آمال ماهر على مسرح عبادي الجوهر أرينا في ليلة استثنائية من الطرب الأصيل، ضمن الأمسية الفنية "ليلة دايم السيف" التي تحتفي بإبداعات الأمير الشاعر خالد الفيصل، بصوتها العذب الذي يجمع بين القوة والأحساس، مجددة بريق السلطنة التي طالما ميزت صوتها الفريد.

داليا مصطفى تنعى زوجة نضال الشافعي
نعت الفنانة داليا مصطفي، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.

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