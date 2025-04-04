مخرج إخواتي يكشف سر استخدام أغاني شيرين عيد الوهاب في أحداث المسلسل

كشف المخرج محمد شاكر خضير، عن سر الاستعانة بأغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب على مدار أحداث وحلقات مسلسل اخواتي الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان 2025.





وأشار مخرج مسلسل اخواتي في تصريحات تليفزيونية إلى أن شخصية شيرين عبد الوهاب تشبه بطلات مسلسله في صفات العفوية والتلقائية والاندفاع أيضا.









وتحدث خضير، عن مشاركته مع شيرين عبد الوهاب في مسلسل طريقي ومعرفته الجيدة بموهبتها ومستواها في العمل وهي شخصية تلقائية وموهوبة أيضا.









وأوضح أنه لم يتلق بالفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أكثر من 10 سنوات ولكنها تستحق هذه الإشارة.





وعلى المستوى الإنساني أوضح أنه يحزن حينما تكون موهبة فذة مثل شيرين عبد الوهاب كل ما يسمع عنها مؤخرا هي المشكلات والأزمات الشخصية فقط.





مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويشارك أحمد حاتم في بطولته مع كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.